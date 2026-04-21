Tayc, nouveau coach de “The Voice”, fêtera ses 30 ans le 02 mai prochain. Et il le dit, il va fêter ça en grand, en très grand ! Tayc a annoncé cette nouvelle dans une vidéo décalée publiée sur les réseaux. Vidéo dans laquelle le chanteur se met en scène dans les jardins d'une grande demeure, quasiment un château. Un lieu d'exception où il va organiser 3 trois jours de fêtes. Concrètement, le programme consiste à proposer un concert intimiste le 09 mai puis 2 nuits entières de fêtes sans limites les 10 & 11 mai ! Un événement exceptionnel, qu'il a baptisé pour l'occasion "House of Tayc". « Les invitations seront privées et envoyées directement aux destinataires conviés » peut-on aussi lire sur la publication. Si beaucoup ont partagé leur enthousiasme, les places devraient être limitées.