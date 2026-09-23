Taylor Swift crée une nouvelle fois la surprise ! La superstar a annoncé la sortie de « Patient Zero », un nouveau single attendu ce vendredi 25 septembre. Après un compte à rebours sur son site, la chanteuse a dévoilé une photo beaucoup plus sobre, en robe noire, loin de l’univers flamboyant de son précédent album.

Ce futur titre de Taylor Swift est déjà disponible en précommande avec une version acoustique et une version piano Et les fans se posent déjà une question : « Patient Zero » annonce-t-il l’arrivée prochaine d’un 13e album ? POur l'instant aucune réponse à cette question n'a été apportée !