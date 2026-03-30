Décidément rien n’arrête Taylor Swift ! La chanteuse *, habituée aux records, vient d’en battre un de plus ! Record battu grâce à sa chanson “The Man”. Titre issu de son 4eme album “Lover” sorti en 2019. ( Chanson qui fait référence à la toxicité masculine). Cette chanson vient à son tour de franchir la barre du milliard de stream !

Au total, Taylor Swift cumule aujourd’hui 28 titres à plus d’un milliards de stream