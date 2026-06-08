Taylor Swift entre à nouveau dans l’histoire. À 36 ans, elle est l’artiste musicale féminine la plus riche de l’histoire. La pop star affiche une fortune estimée à 2 milliards de dollars américains, un chiffre qui a doublé en seulement deux ans, depuis qu’elle a été déclarée milliardaire. Taylor Swift ne possédait plus les enregistrements originaux de ses anciennes chansons (les « masters »). Elle a donc réenregistré ses albums sous le nom Taylor's Version pour posséder ces nouvelles versions. Ainsi, quand les fans écoutent les versions réenregistrées, l'argent lui revient davantage directement plutôt qu'aux propriétaires des anciens enregistrements.

Taylor Swift a donc repris le contrôle de sa musique tout en augmentant ses revenus.