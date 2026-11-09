Téléthon et Marché de Noël
40ème Téléthon & 1er Marché de Noël à Pfetterhouse Un samedi solidaire et festif ! 💛✨ Le Samedi 5 Décembre 2026, de 9h30 à 12h15, la Salle des Fêtes de Pfetterhouse s'anime ! Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour un grand élan de générosité combiné à un événement inédit dans notre village, son 1er Marché de Noël 💫 💛 Téléthon (100% des bénéfices reversés à l'AFM) Pfetterhouse s'associe depuis plusieurs années à ce grand mouvement de solidarité nationale. Pour soutenir la recherche, le Comité des Fêtes tiendra une buvette conviviale (boissons diverses et vin chaud) ainsi qu'une vente de pâtisseries à consommer sur place ou à emporter. Comment pouvez-vous nous aider à faire grimper le compteur ? • 👩🍳 En cuisinant : confectionnez vos pâtisseries et déposez-les à la Salle des Fêtes le samedi matin dès 8h30. • ☕ En dégustant : venez vous réchauffer autour d'un bon vin chaud et savourer de bonnes pâtisseries maison. • ✉️ En donnant : une urne sera à votre disposition pour recueillir vos dons (un reçu fiscal vous sera délivré par la suite par le comité du Téléthon). 🎅 1er Marché de Noël Aux mêmes horaires, ne manquez pas ce tout premier marché de Noël de Pfetterhouse ! Venez flâner, découvrir des exposants locaux, soutenir les associations du village, les artisans de notre Sundgau et dénicher de superbes idées de cadeaux dans une ambiance chaleureuse. 🎁 Entrée libre. Venez nombreux en famille ou entre amis pour faire une bonne action et fêter ensemble cette grande première à Pfetterhouse ! 🎄
Lieu
68480 Pfetterhouse
Date
du 5 décembre 2026 à 9h30
au 5 décembre 2026 à 12h15
Organisateur