The Weeknd vient de reprendre le cours de sa tournée mondiale. En plein concert, la superstar a confirmé qu'il allait prendre une longue pause dans sa carrière : "Je vais préparer quelque chose de spécial" a-t-il dit à son public. Cette pause, The weeknd l’avait déjà annoncéemais elle n’a cessé d'être repoussée en raison de l'énorme succès de sa tournée mondiale. Débuté en 2022, le After Hours Til Dawn Tour joue les prolongations face à la demande. Et The Weeknd entre dans l'histoire : avec un milliard de dollars de recettes et plus de 7,5 millions de spectateurs rassemblés, il s'agit de la plus grosse tournée jamais réalisée par un artiste masculin en solo.

Après cette tournée, The Weeknd s’arrêtera. Pas de retour prévu avant 2028 avec un nouvel album et là pour le coup un nouveau nom de scène !

Pour info, The Weeknd sera de passage à Lille, au Stade de France et à Nice au cours du mois de juillet.