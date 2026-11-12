Au total, sa tournée mondiale, qui aura duré quatre ans, a permis de récolter 8,5 millions de dollars au profit du XO Humanitarian Fund et de l'organisation Global Citizen.

Une partie de cet argent est destinée au Programme alimentaire mondial des Nations unies pour lutter contre la faim dans les régions les plus touchées par les crises. L'autre partie soutient notamment l'accès à l'éducation et les droits des femmes et des filles.

Et ce n'est pas un geste isolé. The Weeknd s'est engagé depuis plusieurs années dans l'action humanitaire. En 2021, il est devenu ambassadeur de bonne volonté du Programme alimentaire mondial. Il avait notamment contribué à financer l'aide alimentaire à Gaza et en Éthiopie.