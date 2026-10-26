Théâtre : le Bon, la Brute et le Président
Et si le Président de la République était choisi… au hasard ? Au loto, certains gagnent des millions. Auguste Pigeonneau, lui, gagne l’Élysée ! À peine a-t-il le temps de comprendre ce qui lui arrive que sa ferme est envahie de visiteurs bien décidés à lui apprendre comment se tenir, quoi dire et surtout quoi faire. Avec Le Bon, la Brute et le Président, le pouvoir s’invite à la ferme. Une comédie où les grandes ambitions gardent les pieds dans les bottes. Jeune compagnie de théâtre amateur basée à Wintzenheim, la compagnie Les Vrillés est impatiente de monter sur les planches pour son nouveau spectacle : Le Bon, La Brute et le Président. La troupe, coutumière des comédies, s’essaye à ce nouveau genre en ne manquant pas d’y ajouter sa bonne humeur signature, à travers une mise en scène de Céline Benoist. Nos pages Instagram et Facebook vous permettront de suivre la vie de la Compagnie et surtout de ne manquer aucune de nos représentations.
Lieu
68124 WINTZENHEIM
Date
du 13 novembre 2026 à 20h00
au 15 novembre 2026 à 15h00
Organisateur