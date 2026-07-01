La chanteuse Theodora franchit une nouvelle étape dans sa carrière avec "Jetski (FRIKI)", un titre pop reggaeton 100% féminin en collaboration avec Moliy et Yailin la Mas Viral. Pour la première fois, elle y interprète un couplet entièrement en anglais, marquant son ouverture vers une carrière internationale. Theodora vise un public mondial.

Elle prépare également la sortie de son prochain album, Sexy Music 4 Life, précédée du single Be My Valentine. D’ailleurs le clip “Be my Valentine” est sorti et Théodora partage l'écran avec une star du cinéma français : Adèle Exarchopoulos.