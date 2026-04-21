C’est une excellente nouvelle pour tous les fans du film Top Gun ! Tom Cruise reviendra dans son rôle phare du pilote Pete "Maverick" Mitchell pour le troisième volet de "Top Gun 3”. La sortie de ce film est confirmée. Le scénario est déjà "bien avancé". Évidemment, aucune date de sortie n’a été avancée, mais au moins, il n’y aura pas à attendre de nouveau 36 ans pour découvrir ce Top Gun 3 sans titre officiel. Avant ça, Tom Cruise sera à l’affiche de Digger dès le 30 septembre prochain en France.

Sorti en 1986, le premier volet "Top Gun" avait propulsé Tom Cruise vers la célébrité, et sa suite avait rapporté 1,5 milliard de dollars dans le monde entier en 2022.