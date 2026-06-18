Ils ont tout fait pour tenir l’information secrète ! Mais ça y est Tom Holland a craqué. Il a confirmé son mariage avec Zendaya. C’est une journaliste britannique qui a obtenu la réponse à la question que tout le monde se posait : Tom Holland et Zendaya se sont-ils mariés ou pas ? Et la réponse est oui !

Le comédien de 30 ans assure actuellement la promotion de «Spider-Man : Brand New Day» (film attendu dans les salles françaises à partir du 29 juillet prochain). Il a été questionné à propos des fausses photos de leur mariage générées par IA. Il a souligné que même sa grand-mère s’était inquiétée de savoir si elle avait manqué une cérémonie dont elle n’avait pas entendu parler.

La journaliste lui a demandé si d’autres membres de sa famille avaient partagé la même crainte, Tom Holland a répondu : «Non, parce qu’ils étaient tous là». Avant d’ajouter : «C’est tout ce que je vous dirai à ce sujet». Car mariés ou pas, Tom Holland et Zendaya comptent bien continuer à préserver leur vie privée.