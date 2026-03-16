Dans une récente déclaration, la star de Spider-Man a affirmé qu’il serait prêt à mettre un terme à sa carrière d’acteur pour une raison très précise : Devenir père. Alors qu’il vient tout juste de se marier avec l'actrice Zendaya, Tom Holland a expliqué vouloir privilégier sa vie privée et sa famille plutôt que Hollywood. Donc quand il aura des enfants, nous ne le verrons plus à l’affiche d’un film.

En attendant, nous aurons le plaisir de revoir Tom Holland dans son rôle de Spider Man cette année Le 4eme volet “Spider-Man : Brand New Day” sortira le 31 juillet 2026 dans les salles de ciné du Haut-Rhin.