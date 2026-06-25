Tom Holland devrait faire sa dernière apparition dans son rôle de Spiderman cet été . Le dernier volet “Spider-Man: Brand New Day”, doit sortir le 29 juillet.

L’acteur a désigné Owen Cooper comme son successeur idéal, selon lui, pour incarner Peter Parker. Le jeune acteur de 16 ans a été récompensé d’un Emmy Award pour son rôle de Jamie Miller dans la série Netflix Adolescence. Il possède tout le talent nécessaire pour reprendre le costume de l’homme-araignée estime Tom Holland.

L’intéressé ne cache pas son intérêt pour le rôle : “J’aimerais bien le faire, mais pas avant un bon moment, disons dans 10 à 15 ans”.

De son côté, Tom Holland a déjà exprimé son souhait d’accompagner l’avenir de la franchise en tant que producteur et mentor.