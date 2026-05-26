Tour du monde en 80 jours, pièce de théâtre des élèves de la 8e classe (14 ans) de l'école Mathias Grünewald
La 8e classe de l’école Mathias Grünewald vous présente leur pièce de fin de cycle : une adaptation du « Tour du monde en 80 jours », écrite par Verne et Ennery. Ces jeunes de 14-15 ans ne ménagent pas leurs efforts depuis plusieurs semaines pour apprendre à jouer, concevoir des décors, réaliser des costumes, répéter de la musique, de la danse, afin que vous passiez un moment riche en couleurs ! Venez les voir le vendredi 5 et samedi 6 juin à 20h, ainsi que le dimanche 7 juin à 15h, à la salle des fêtes de Munster. L’entrée est libre. Pour soutenir ce projet, une buvette, de la petite restauration, et un chapeau vous attendront à la fin du spectacle.
Lieu
68124 Munster
Date
du 5 juin 2026 à 20h00
au 7 juin 2026 à 15h00
Organisateur