Trummler Métal Night
🤘🔥 TRUMMLER METAL NIGHT – LE METAL DÉBARQUE À PFASTATT ! 🔥🤘 Préparez-vous pour une soirée 100 % Heavy Metal au Foyer Saint-Maurice ! Au programme, 3 groupes, 3 univers et une soirée qui s’annonce explosive ! ⚡ OMEN HAZE 🔥 ARES Et pour terminer la soirée 🤘 SYR DARIA 📅 14 novembre 2026 📍 Foyer Saint-Maurice – Pfastatt 🚪 Ouverture des portes : 20h00 🎟️ Tarif : 15 € en pré-vente sur HelloAsso 💶 18 € sur place (quantités limitées) On vous attend nombreux pour partager avec nous cette soirée qui s’annonce mémorable!
Lieu
68120 Pfastatt
Date
du 14 novembre 2026 à 20h00
au 14 novembre 2026 à 23h00
Organisateur