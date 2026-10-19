Tyla, la chanteuse de "Water" lance la That Girl Music Scholarship ! C’est un programme de bourses destiné à dix étudiantes qui souhaitent travailler dans la musique ou les arts. L’objectif : leur donner les moyens de poursuivre leurs études et de réaliser leur rêve, même lorsque l’argent représente un obstacle.

Concrètement, chacune des dix bénéficiaires recevra 5 000 dollars. Six bourses sont prévues aux États-Unis et quatre en Afrique du Sud, son pays natal. Et ce n’est pas tout : les gagnantes pourront aussi assister à l’un de ses concerts et rencontrer la star.

Avec cette initiative, Tyla veut donc utiliser sa notoriété pour ouvrir des portes à celles qui rêvent de suivre ses traces. Une façon de rappeler que derrière les paillettes et les succès internationaux, aider la prochaine génération peut aussi faire partie du métier d’artiste !