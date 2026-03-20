Un accord qui fait suite au dernier film “Marsupilami” de Philippe Lacheau. Film avec un casting de fous : en plus de la bande à Fifi, on retrouve Jamel Debbouze, Jean Reno, Alban Ivanov, Gérard Jugnot ou encore Didier Bourdon.. Mais pas Franck Dubosc...

Pourtant il a tourné dans le film mais il a été coupé au montage. Parce que les scènes ne collaient visiblement pas avec le rythme. Philippe Lacheau a dû prendre une décision difficile et pour se faire pardonner, il a conclu un pacte avec son ami. Philippe Lacheau tournera dans le prochain film de Franck Dubosc et lui aussi sera coupé au montage.

Mais finalement cette décision a peut être été la meilleure pour Franck Dubosc ! Philippe Lacheau a fait subir le même sort à Jean-Pascal Zadi pour le film Nicky Larson, et l’acteur a remporté juste après un César . Idem pour Franck Dubosc qui a obtenu son premier césar dans la foulée. « Je dois porter chance », suggère Philippe Lacheau.