La triple championne olympique, sextuple championne du monde, la judokate Clarisse Agbegnenou a annoncé la naissance de son deuxième enfant. Pour l’heure, on ignore s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon, la sportive souhaitant encore laisser planer le mystère.

Elle a d’ailleurs invité ses abonnés à se prêter au jeu des pronostics : un cœur rose pour une fille, un cœur bleu pour un garçon. Il faudra donc patienter un peu avant de découvrir le prénom du nouveau-né.