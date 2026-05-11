Le géant Instagram a lancé une opération de nettoyage sans précédent. La plateforme a décidé de supprimer les comptes inactifs, les faux profils et les bots. Cela a provoqué l’évaporation immédiate de millions de comptes à travers le monde et donc de millions de followers pour plusieurs stars :

Les chiffres sont tout simplement vertigineux

Kylie Jenner : environ 15 millions d’abonnés disparus en une nuit. Cristiano Ronaldo : une perte estimée entre 8 et 15 millions de followers.Ariana Grande et BTS : environ 7 millions de comptes supprimés pour chacun.Pareil pour Lionel Messi ou encore Taylor Swift.

Derrière cette opération se cache une nouvelle politique de sécurité déployée par Meta. Le groupe de Mark Zuckerberg utilise désormais des modèles d’IA ultra-perfectionnés capables de détecter les comportements « inauthentiques coordonnés».