Un Noël chez papa, un Noël chez maman
Pas facile quand on a des parents séparés d’aimer les fêtes de Noël. Heureusement, une rencontre extraordinaire va remettre du baume au cœur à la petite Flora : Noisetin le lutin, venu spécialement pour elle depuis le Pays des champignons, va utiliser ses pouvoirs pour lui redonner le sourire et recréer la magie de Noël. Spectacle en conte et marionnettes à partir de 4 ans. Gratuit sur inscription. Mercredi 16 décembre 2026 à 17 h 00 à L’Escale - 6, rue des Seigneurs à Fessenheim.
Lieu
68740 Fessenheim
Date
du 16 décembre 2026 à 17h00
au 16 décembre 2026 à 17h45