L’acteur et réalisateur Philippe Lacheau sera le président du jury du 30e Festival de l’Alpe d’Huez qui se tiendra du 18 au 24 janvier 2027. Il succède aux actrices Audrey Lamy, Elsa Zylberstein et Valérie Bonneton.

Philippe Lacheau s’est dit honoré d’avoir été choisi pour ce festival car, explique-t-il c’est là qu’il est né en tant que réalisateur en 2014 avec la projection de son premier film 'Babysitting'. Les deux prix remportés avec ce film ont clairement changé sa vie. Ce souvenir restera le plus marquant de toute sa carrière selon ses propres mots