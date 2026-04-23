Un gros concert se prépare pour la finale de la Coupe du Monde 2026. Pour la première fois, un show exceptionnel est annoncé lors de la mi temps du match, à l’image de ce qui se passe chaque année à la mi temps du SuperBowl !

Un concert avec Coldplay en tête ! Le président de la FIFA a indiqué que, je cite : "Pour la première fois de l’histoire, nous aurons un “halftime show” organisé par Chris Martins et Coldplay. Je ne peux pas encore vous dire quels artistes seront présents, mais il y en aura plusieurs. Ce sera fantastique".

Ce n'est pas la première fois que Coldplay et la FIFA font équipe. En juillet dernier, lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, le groupe britannique avait déjà performé en compagnie de J Balvin ou encore Doja Cat durant la pause du match PSG-Chelsea.