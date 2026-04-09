Lady Gaga s’est associée à Doechii sur un titre. Une chanson parfaite pour les podiums de haute couture et pour cause : Ce titre fait partie de la BO officielle du film “le diable s’habille en prada 2 !”. "Runway", c’est le titre de leur collaboration, rend directement hommage au magazine dirigé par l'impitoyable Miranda Priestly. Lady Gaga et Doechii donnent un message clair : elles sont nées pour les défilés de mode. Ce nouveau morceau n’est pas la seule bonne nouvelle qui accompagne la sortie du "Diable s’habille en Prada 2". Il se murmure que Lady Gaga pourrait bien faire une apparition dans ce nouveau volet.

Le film “Le diable s’habille en prada 2” est à découvrir le 29 avril . Il marque les retrouvailles entre Anne Hathaway qui joue Andy Sachs et Meryl Streep (Miranda Priestly). Pour l’histoire, Andy devra faire équipe avec son ancienne patronne pour sauver le magazine "Runway", menacé par le déclin de la presse papier et un scandale médiatique.