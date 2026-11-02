Changement de rôle pour Marine ! Révélée par sa victoire à la Star Academy, la chanteuse rejoint le jury de The Voice sur TF1 pour la saison 2027. Elle sera aux côtés de Mika, qui fait son retour, de Tayc et de la chanteuse Suzane. Un nouveau quatuor qui succède à l’équipe précédente.

Pour Marine, cette aventure a une saveur particulière : en 2015, alors qu’elle n’avait que 14 ans, elle avait participé à The Voice Kids, sans parvenir à convaincre les coachs de se retourner. Onze ans plus tard, elle passe de l’autre côté du fauteuil rouge !

La jeune chanteuse veut avant tout accompagner les candidats avec bienveillance, comme une grande sœur, et leur transmettre les conseils qu’elle a pu acquérir depuis ses débuts. Elle se dit impatiente de relever ce nouveau défi. Le tournage doit débuter en décembre, pour une diffusion prévue en 2027 sur TF1.