C’est pour le moins une romance inattendue ! Selon les révélations d’une source au site britannique du Daily Mail, Tom Cruise aurait été bouleversé par la prestation de l’ancienne star de la série «Alerte à Malibu» dans le film «The Last Showgirl». Pamela Anderson incarne une danseuse de cabaret dont le spectacle est brusquement interrompu. Elle sera obligée de donner une suite à sa carrière tout en gérant ses relations compliquées avec sa fille. L’actrice de 58 ans y offre une performance qui aurait «impressionné» Tom Cruise, au point que ce dernier décide de la contacter. Depuis, ils sont en contact régulier et leur relation aurait évolué (toujours selon la presse)

La dernière relation amoureuse connue de Pamela Anderson était avec Liam Neeson, avec lequel elle a partagé l’affiche de la comédie «The Naked Gun».