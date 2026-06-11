L’actrice a été aperçue en Italie, dans les rues de Venise et c’est son look qui a beaucoup beaucoup fait réagir. Un look “sleepswear”. Emma Watson est sortie sans maquillage, au naturel, en pyjama avec son petit déjeuner en main. Un très beau pyjama blanc fleuri mais un pyjama quand même. Les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Beaucoup saluent son côté authentique et décontracté, loin des apparitions très travaillées, trop travaillées d’Hollywood.