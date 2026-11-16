Après Jim Carrey, c'est une autre star internationale qui sera mise à l'honneur lors de la cérémonie des Césars : Nicole Kidman recevra un César d’honneur le 25 février 2027, lors de la 52e cérémonie organisée à l’Olympia, à Paris. Une récompense qui salue une carrière exceptionnelle de plus de 100 films et séries. Révélée notamment dans Moulin Rouge !, Les Autres ou encore Eyes Wide Shut, l’actrice australienne a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2003 pour The Hours. Elle est aussi productrice et a participé à plusieurs séries à succès, comme Big Little Lies.

Pour la cérémonie de 2027 des Césars, la soirée sera présidée par Léa Seydoux et présentée par Vincent Dedienne