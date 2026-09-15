Le chanteur Vianney a fait une grande annonce sur son compte Instagram et même deux grandes annonces. Il a été choisi pour être le parrain de la nouvelle saison de la Star Academy. Il en est très heureux bien sûr mais il l’a annoncé d’une manière un peu brute.

Mais il avait une bonne raison ! Vianney a révélé au passage qu'il était à la maternité pour accueillir son deuxième enfant. "Je serai à fond, mais d'ici là se dresse la plus belle priorité du monde. Une joie à la fois !", s'est-il réjoui.