Cinq ans après sa précédente tournée, Vianney annonce son retour sur scène pour 40 dates. Le chanteur a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo d'annonce listant ses prochains concerts dans les Zénith et Arena de France à partir de 2027. Il y aura trois dates par exemple au Zénith de Paris-La Villette et une date en Alsace.

Vianney sera en concert au Zénith de Strasbourg le 17 novembre 2027. Ouverture de la billetterie demain mercredi dès 10h