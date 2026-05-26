Vianney annonce une nouvelle tournée !
Il avait promis son retour après avoir fini la construction de sa cabane. Et bien c'est une promesse tenue pour Vianney !
Vianney
Crédit : Thesupermat
Cinq ans après sa précédente tournée, Vianney annonce son retour sur scène pour 40 dates. Le chanteur a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo d'annonce listant ses prochains concerts dans les Zénith et Arena de France à partir de 2027. Il y aura trois dates par exemple au Zénith de Paris-La Villette et une date en Alsace.
Vianney sera en concert au Zénith de Strasbourg le 17 novembre 2027. Ouverture de la billetterie demain mercredi dès 10h