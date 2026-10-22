Vianney promet un album "Joyeux"

Le prochain album de Vianney, Les Évadés, est attendu pour le 6 novembre prochain et il devrait apporter de la joie !

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Crédit : Thesupermat

Le prochain album de Vianney, Les Évadés, est attendu pour le 6 novembre prochain et il devrait apporter de la joie ! C’est du moins ce que le chanteur de 35 ans a tenté d’expliquer.  Pour le prouver, Vianney a publié sur Instagram une vidéo compilant plusieurs interviews où on le voit rire et s’esclaffer, au point de se rouler par terre.  Vianney qui a également dévoilé que les vinyles sont made in France. Ils sont même précisément en train de prendre forme dans les Vosges. 

Autre info concernant Vianney : Il sera présent sur le plateau de la Star Ac samedi soir. En tant que parrain, le prime lui sera consacré !

 

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