C’est en juin dernier que le chanteur annonçait mettre sa carrière en pause pour se consacrer à la construction d’une cabane dans les bois. Un projet qu’il avait décidé de mener entièrement seul. Il avait une envie de retour aux sources et il a été servi : toutes ses journées ont été consacrées à façonner cette cabane de ses mains, sans l'aide d'aucuns professionnels. Il a souvent galéré, s’est parfois découragé mais il a tenu.

Cette cabane est donc à présent pratiquement terminée ! Le projet initial était de s'y isoler pour se remettre à composer. Les fans peuvent-ils espérer s'attendre à un nouvel album bientôt? Vianney a en tout cas promis d'en dire davantage "très prochainement".