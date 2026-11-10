C’est le 04 novembre dernier que les deux artistes ont officialisé leurs retrouvailles sur les réseaux sociaux. Un retour qui fait suite au succès de leur premier album commun, sorti en 2019. Plus d'un million d'exemplaires vendus, des succès comme « Avant toi », « Je te le donne » ou encore « Ça va ça vient », et une première tournée qui avait cartonné !

Depuis, chacun avait poursuivi sa carrière en solo. Mais ils ont décidé de reprendre la route ensemble, avec une tournée annoncée pour 2028. Tournée nommée "Versus Tour II". Et bonne nouvelle pour le public alsacien : Strasbourg figure au programme, avec non pas un mais 2 passages prévus au Zénith de Strasbourg. Les 13 et 14 avril 2028. La billetterie doit ouvrir ce vendredi 13 novembre.