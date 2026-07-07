Vitalsport 2026
Le Vitalsport revient en 2026. Prêt à faire le plein de sports ? le samedi 29 août de 09h à 19h et le dimanche 30 août de 10h à 18h. À la recherche d’une activité sportive pour la rentrée ? En solo, en duo, ou avec toute la tribu ? Le Vitalsport, c’est un terrain de jeu XXL pour découvrir des dizaines de sports gratuitement : Plongée, voile, basket, handisport, escalade... Grimpez, frappez, glissez, sautez… et laissez-vous surprendre par des sports que vous n’auriez peut-être jamais osé tester. Encadré par les éducateurs diplômés et passionnés, vivez un moment convivial, plein d’émotions et de belles rencontres. Associations, clubs, ligues : tous les acteurs du sport local seront là pour vous guider. Inscrivez-vous, c’est gratuit !
Lieu
Decathlon Village
68270 Wittenheim
68270 Wittenheim
Date
du 29 août 2026 à 9h00
au 30 août 2026 à 18h00