Ycare a donc un projet bien précis : représenter la France au prochain concours de l'Eurovision L’auteur-compositeur franco-libanais, révélé dans Nouvelle Star en 2008, a déjà écrit sa chanson. Elle sera à moitié en français et à moitié en anglais, pour être comprise par le plus grand nombre.Ycare veut aussi faire les choses simplement : pas de gros show, mais une guitare et sa voix. Il veut remercier la France, un pays qu’il dit aimer, tout en portant un message de paix.

Il doit maintenant convaincre les responsables français de l’Eurovision de lui donner sa chance. Pour rappel, la France n’a plus gagné le concours depuis 1977, avec Marie Myriam.